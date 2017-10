14:44, 6 Tetor 2017

Qeveria e Kosovës ka miratuar draftin e Strategjisë së Energjisë se Republikës së Kosovës, 2017-2026.

Pesë objektivat e kësaj strategjie, që i prezantoi Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka, janë; sigurimi i energjisë elektrike të qëndrueshme dhe cilësore, integrimi në tregun rajonal, rritja e kapaciteteve, zhvillimi i infrastrukturës së gazit natyror, burimet e ripërtërishme.

Qeveria do të vazhdojë të përkrahë termocentralin Kosova e Re.

Veç kësaj Lluka ka thënë se do të përkrahet edhe rehabilitimi i termocentralit Kosova B, që do të mbështet me rreth 300 milionë euro.

Ai shtoi se kjo strategji është e harmonizuar dhe hartuar me ekspertët e partnerëve ndërkombëtarë të Kosovës.

