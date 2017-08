22:35, 21 Gusht 2017

Qeveria e Maqedonisë, duke mos marrë përfundime të shpejta, përshëndet njoftimet e Beogradit zyrtar për mbrojtjen e marrëdhënieve të mira miqësore dhe rivendosjen e situatës brenda kornizave të zakonshme, thonë nga shtypi i shërbimit qeveritar.

Republika e Maqedonisë, siç theksohet në këtë deklaratë, zhvillon marrëdhënie miqësore me të gjitha vendet fqinje.

“Qeveria e re e Republikës së Maqedonisë është e përkushtuar dhe ndërmerr hapa intensive në drejtim të zgjidhjes kundrejt krijimit të problemeve, duke promovuar vlera të fqinjësisë së mirë, bashkëpunimi dhe partneriteti me Republikën e Serbisë, si dhe me vendet e tjera në rajon.Ne jemi të bindur se kjo është e vetmja mënyrë që rajoni të lëvizë me vendosmëri përpara.”, thuhet në deklaratën e lëshuar për mediat e vendit nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Interesante