21:48, 6 Qershor 2017

“Qeveria e kaluar nuk ka qenë e gatshme të marrë vendime të mëdha”, kështu tha Shyqri Bytyri nga koalicioni PDK-AAK-Nisma në Magazina Zgjedhore në Klan Kosova, njofton Klan Kosova.

Ai tha se Qeveria e ardhshme në krye me Ramush Haradinaj është e gatshme të marrë vendime të mëdha.

“Kjo qeverisje do të mendojë për qytetarët dhe për të rinjtë, nuk e kemi ne idenë që sa më shpejtë t’i liberalizojmë vizat, liberalizimi nuk e ka për qëllim t’i punësojë të rinjtë tanë”.

Bytyqi më tej shpjegoi edhe njëherë se si do të hapen vende të reja të punës.

“Gjendja aktuale në Kosovë do të ndryshojë, do të investohen 400 milionë euro në biznese të reja, do të hapen vende të reja të punës, këto biznese të shëndosha, që do të nisim nga 0, me një kredi të shëndoshë atëherë do të kemi nevojë automatikisht për të punësuar, kjo kompani do të ketë raportime të sakta tatimore”.

“Ne vazhdojmë t’i akuzojmë pse deri më tani nuk janë bërë, por ne do të jemi qeverisje e mirë, vetë koalicioni aktual, me partnerët do të kemi një qeverisje të mirë”.

“Buxheti i ardhshëm i Kosovës do të drejtohet nga bujqësia, nëse deri më tani ka qenë i nevojshëm ndërtimi i rrugëve, më nuk është urgjente që të shtrojmë rrugë, investime kapitale duhet të drejtohen nga zhvillimi ekonomik”.

