12:09, 13 Shkurt 2017

Presidenti Hashim Thaçi ka ftuar një takim konsultativ për themelimin e Komisionit për të vërtetën dhe për pajtim.

Aty ka folur Bajram Qerkini nga shoqata “Zëri i prindërve”, ku ka thënë se të flasësh në emër të familjarëve të të pagjeturve është goxha e vështirë, njofton Klan Kosova.

“Jam gjeneratë që i kërkoj tri gjenerata të të zhdukurve, të 1912-ës, 1945-ës dhe tash djalit në vitin 1999. Askush nuk mund të ma shpjegoj se çka d.m.th të kesh të pagjetur, e kam mësuar që nga gjyshja”, ka thënë Qerkini.

“Janë edhe 1456 veta të pagjetur, në familjarët pa dallim etnie shikohemi njësojë. Edhe sot edhe nesër jemi në gjendje të takohemi asi soji, pjesa politike është e juaja. Më pëlqeu ish-presidenti Fatmir Sejdiu, kur tha të kuptohet ashtu si të mendohet”, ka shtuar ai më tej.

“Duhet të dalë e vërteta në shesh e më pas të pajtohemi. Si të pajtohemi?”.

“Avokati i popullit më ka thënë se do të vjen dita kur do të shikoheni ballë për ballë dhe do të jetoni si përpara”, pohoi Qerkini.

“Me ndihmën tuaj mund të kemi një lumturi dhe të vërtetë se çka ka gjetë neve popullit. Janë 100 fëmijë nën tetë vjet të pagjetur. Nuk është populli i Serbisë që i ka mbyt ata fëmijë, por a janë adoptuar ata apo janë shitë këtë nuk e di.

“Ne jemi popull që mund ta shtrijmë dorën e pajtimit, kur te dalë e vërteta”, ka përfunduar Qerkini, njofton Klan Kosova.

Interesante