Kryetari i Këshillit për Mbrojtjen e Veteranëve të UÇK-së, Xhevdet Qeriqi, sot ka aderuar në Lëvizjen Vetëvendosje, meqë rast ka shkruar në llogarinë e tij në Facebook për arsyet e këtij vendimi, transmeton Klan Kosova.

Qeriqi tha se kishte qenë i dëshpëruar me qeveritë e kaluara dhe premtoi se do të bëjë gjithçka që veteranët të trajtohen në mënyrë dinjitoze.

Ai u shpreh i bindur se ndryshimet pozitive në vend do të vijnë me Lëvizjen Vetëvendosje.

Ja postimi i tij i plotë në Facebook:

“Të nderuar dhe shumë të respektuar bashkëluftar,miq dhe shokë,

Sot ka qenë një ditë,jo e lehtë për mua,nga sot kam marrë një vendim jo të lehtë,që të futem në garë politike.Gjatë këtyre viteve të kaluara,jam përballur me shumë sfida kërcnime burgosje,lëndime,trupore dhe pengesa,krejt këto i kam bërë vetëm e vetëm që veteranët e luftës të UÇK-së ti gëzojn të drejtat e tyre ligjore,për kontributin,sakficën dhe trimërin e treguar në luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Nuk ka qenë e lehtë që të arrihet një ligj për kategorit e luftës të UÇK-së, kjo është arritur me një presion të vazhdueshëm,që u kemi bërë institucioneve të republikës të Kosovës.Misioni ynë ka filluar në vitin 2009,nga ky vit është dashur që të protestojm dhjetëra herë,të organizojm greva dhe aksione të ndryshme, vetëm e vetëm që veteranët e UÇK-së të trajtohen me ligj.Nga ky presion,përfundimisht veteranët filluan që ti gëzojn të drejtat e tyre ligjore,kjo ndodhi në fundëvitin e 2015.

Ne as atëher nuk Ishim të kënaqur me këto pensione,sepse kërkonim që veteranët të gëzojn pensione më të dinjëtetshme dhe më meritore.Personalisht e respektoj qëndrimin,apo bindjen e juaj politike,nuk dua të ndikoj tek asnjëri prej jush,në orientimin tuaj,dua që tu respektoj secilin nga ju,pavarësisht bindjeve të ndryshme politike të cilat mund ti kemi.Per mua do të mbeteni gjithmon të nderuar dhe të respektuar.Në fillim e përmenda që nuk ishte I leht vendim I sotshëm,por në anën tjetër ndihem shumë i lumtur,sepse këtë vendim e kam marrë pa asnjë kusht.

Nuk është aspak e rëndësishme për mua se a do të mundem ta kaloj këtë garë,per mua është e rëndësishme që proceset e shtetëndërtimit të shtyhen përpara,të krijohen kushte për gjeneratat e reja,në mënyr që të punohet për hapjen e vendeve të reja të punës.Shteti ynë dhe qytetarët e vendit po përballen me shumë probleme per jetes,gjatë kësaj kohe dhe gjatë shumë takimeve që kam pasur me qytetarët e vendit,me kategori të ndryshme,kam vrejtur një dëshprim ekstrem të tyre,kam vrejtur një humbje të shpresës.Institucionet e Kosovës nga përfundimi I luftës e deri me sot kanë degraduar gjithqka,me qëllimin e vetëm që të pasurohen per veti.Përmes procesit të privatizimit këto institucione e kanë shkatërruar gjithë ekonominë e vendit,poashtu shteti i Kosovës do të paguaj miliona euro,siq është rasti i pasaportave,postë telekomit dhe shumë të tjera.Per të gjitha këto dështime dhe dëmtime që ju janë bërë shtetit,mendoj se dikush duhet të jap llogari.

Besoj që me një përkushtim të madh dhe me një pune serioze do të arrijm që gjeneratave të reja tu krijojm kushte dhe vende të reja të punës,në mënyr që rinia e Kosovës të punojn dhe të kontribojn në vendin tonë.Të. gjithë jemi dëshmitar,se shumë të rinjë dhe të reja,pleq gra e fëmij,janë sakrifikuar dhe flijuar per lirinë të cilen po e gëzojm sot.Lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe luftëtarët e saj I dhanë goditjen më të fuqishme makinerisë dhe regjimit okupues serb.Ishte një sakrificë e madhe për ta arritur lirinë, shumë eprorë e ushtarë ranë në beteja të ndryshme,shumë të tjerë I humbën gjymtyrët e trupit,shumë veteran dhanë gjithqka nga vetja e tyre që sot të jetojm të lirë.

Gjatë luftës të fundit shumë civil u masakruan nga forcat serbe,poashtu edhe pse kanë kaluar 17 vite prej përfundimit të luftës,kemi edhe mijëra vllezër dhe morra të zhdukur.Të gjitha këto familje meritojn një respekt dhe një trajtim me të dinjëtetshëm.E thash që sot e morra një vendim të vështir,këtë vendim e morra nga dëshprimi i madh që kisha në qeveritë e kaluara.Po ju premtoj secilit veteran se do të bëjë gjithqka që kjo kategori të trajtohet dinjëtetshëm nuk do të kursej asgjë nga vetja ime në këtë drejtim. Jam i bindur se ndryshime pozitiv në këtë vend do të vie me Lëvizjen VETËVENDOSJE.Me respekt XH Q. ”