Në rrjetin social Twitter, një pronar e kishte publikuar fotografinë e qenit të tij me këmbë të amputuar, dhe më pas edhe dy a tre pronarë të tjerë i ishin bashkangjitur atij, duke krijuar një zinxhir postimesh të tilla.

Kështu, në Twitter, brenda pak kohe u krijua një seri postimesh nga përdoruesit e këtij rrjeti social, ku shfaqen qentë me tre këmbë, pasi që iu mungonte ndonjë këmbë shkaku i sëmundjeve apo aksidenteve.

Më poshtë mund t’i shihni disa nga ato foto që do t’ua shkrijnë zemrën:

4 legs down to 3 but he beat cancer! Good job buddy 🐾 #Survivor pic.twitter.com/XzP4KZfrqX

— Dylan Delia (@dylandelia87) April 15, 2017