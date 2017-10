11:00, 7 Tetor 2017

Sot do të mbahet edicioni i radhës i TEDxPrishtina, që për qëllim ka promovimin e ideve që vlejnë të ndahen me të tjerët, në edicionin e pestë, me temën “Pasqyrime”.

Duke i mbetur besnik formatit global, që publikut i paraqet njerëz me ndikim në fusha të ndryshme, TEDxPrishtina edhe këtë edicion mëton t’i ofrojë publikut personazhe tjera me peshë.

Folës të këtij edicioni do të jenë, sopranoja Inva Mula, kreybashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, Kreshnik Hoti, Rron Gjinovci, Arineta Mula, Stefan van Dijk, Visar Ramajli, Fatmir Zymberi, Zake Prelvukaj, Arlinda Causholli dhe Buna Perteshoni.

TEDxPrishtina do ta ndajë paraqitjen e tyre në tre seanca, ndërsa organizimi do të nisë në mesditë(12:00), për të përfunduar në mbrëmje (18:00).

