23:00, 17 Janar 2017

Janë Ciara dhe Russell Wilson, çifti të cilët vendosën për të befasuar me një ide jo fort të zakonshme për njerëzit e tokës së famës.

Bëhet fjalë për vendimin e tyre që të mos kryejnë marrëdhënie seksuale derisa të kurorëzonin dashurinë e tyre me martesë, shkruan Cosmopolitan.

Të paktën kështu thuhet të ketë ndodhur për vendimin e tyre, pothuajse për një vjet e gjysmë lidhje me fejesë për çiftin.

Ciara dhe Russell kanë bërë të ditur që gjatë kësaj periudhe në mendje kishin mardhëniet shoqërore për të realizuar synimin e tyre duke qenë një çift i shëndetshëm derisa do bëhen prindër.

Këngëtarja Ciara madje ka thëne se nuk do donte të ndryshonte asgjë në lidhje me veprimin e tyre të përbashkët edhe po që se do të kthente kohën prapa.

‘’Me vendimin që ne zgjodhëm të kalojmë jetën, mundësuam formimin e një lidhjeje të fortë, duke qenë madje miq të vërtetë’’ ka shtuar Ciara për jetën e saj në lidhje me bashkëshortin e saj Russell me të cilin kishin vendosur që të mos kenë marrëdhënie seksuale derisa të martoheshin.

Interesante