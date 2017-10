17:00, 11 Tetor 2017

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa ka dënuar Lëvizjen Vetëvendosje me 5 mijë e 100 euro, pas ankesës LDK-së se janë vendosur kioske nëpër sheshe në kryeqytet.

“Pranohet si e bazuar ankesa e LDK-së me seli në Prishtinë, ndërsa subjekti politik Lëvizja Vetëvendosje me seli në Prishtinë i shqiptohet dënimi me gjobë në vlerë prej 5,100 euro në të cilën detyrohet ta paguajë në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij vendimi nën kërcënim të përmbarimit”, thuhet në vendimin e PZAP, përcjellë Klan Kosova.

Ankesa e LDK-së, ndaj Vetëvendosje është bërë konkretisht për një kioskë për qëllime elektorale në sheshin “Zahir Pajaziti”.