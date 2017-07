14:45, 20 Korrik 2017

Shqiptarët që jetojnë në Kosovë dhe Maqedoni janë pushuesit më besnikë të Shqipërisë.

Numri i vizitorëve të huaj, të hyrë në Shqipëri për qëllime pushimi dhe vizita ditore në muajin Qershor 2017, rezulton 207.972, ndërsa të njëjtën periudhë një vit më parë, ky numër ishte182.606 duke shënuar një rritje me rreth 13,9 %.

Të dhënat janë publikuar nga Instituti i Statistikave dhe mësohet se vendin e pare për numrin e turistëve që vizitojnë Shqipërinë e mban Kosova me 31,0 %, pasuar nga hyrjet e shtetasve nga Maqedonia me 12,1 %, Greqia me 9,2 % dhe Itali 7,5 %, shkruan Lapsi.al.

Zonat ku janë përqendruar më shumë vizitorët janë Durrësi dhe Shëngjini, më pas vjen Vlora e Saranda.

