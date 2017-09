17:59, 7 Shtator 2017

Sot emisioni “Opinion” në një transmetim maratonë ka dhënë për publikun disa nga emisionet më të suksesshme dhe që kanë ngelur në mendjen e audiencës ne keto 20 vite.

Një ndër ta është edhe emisioni ku pati një debat në studio mes Artan Lames dhe gazetarit Blendi Fevziut, i cili më pas u përhap në të gjitha mediat dhe rrjetet sociale.

Një “Pushoooooooo” e Fevziut, edhe sot pas disa viteve vazhdon të mbahet mend nga të gjithë.

Kështu Artan Lame është rikthyer në emision me një jatagan dhe një shpat, duke ja drejtuar me humor Blendi Fevziut, kjo për ti kthyer reston e drejtimit të shkopit nga ai disa vite më parë.

Blendi Fevziu e ka mirëpritur dhe më pas i ka shfaqur pjesët filmike. Më pas Fevziu ka thënë se nuk ka pritur që ajo gjë të ndodh në studio pasi ata njihen prej 20 vitesh.

Më pas Fevziu e ka pyetur se perse nuk pushonte ate dite ne emisioni dhe Lamja ka dhënë një përgjigje.

“Unë ato që i them i besoj. Të ka ndodhur pas emisionit që unë të them atë e thash se duhet thënë, unë i them gjërat se i ndjej dhe i besoj. Më kujtohet kur u takuam tek kryeministrija dhe i kë thënë gocës ky është ai xhaxhi që i bërtita”.

Fevziu i ka dhënë po ashtu edhe një dhuratë, një skulpturë të vogël të Gjergj Kastriot Skënderbeut. /opinion.al