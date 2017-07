12:39, 6 Korrik 2017

Punimet në urën kryesore mbi lumin Ibër, në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës, e banuar me shumicë serbe, vazhdojnë të jenë të pezulluara, me vendimin e udhëheqjes lokale të Komunës së Mitrovicës së Veriut.

Ura, rekonstruktimin e të cilës po e financon Bashkimi Evropian, ishte paraparë që të hapet për qarkullim të automjeteve me 10 janar të vitit 2017. Pas zhvillimit të ngjarjeve, sikurse ndërtimi i murit mbajtës dhe më pas shembjes së tij, si dhe marrëveshjeve të reja që pasuan, afati për hapjen e urës ishte shtyrë.

Me atë rast, Natalija Apostolova, përfaqësuese speciale e Bashkimit Evropian në Kosovë, pati thënë se hapja e urës do të ndodhë kur projekti për shndërrimin e rrugës “Mbreti Pjetër” në Mitrovicën Veriore të zhvillohet në zonë të këmbësorëve dhe se do t’i përcjellë procedurat që duhet ndjekur.

Por, në muajin prill, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, Goran Rakiq, pas një vargu të incidenteve që kishin ndodhur në hapësirën rreth urës, kishte sjellë vendimin për ndërprerjen e punimeve. Ai pati kërkuar nga organet vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë që të krijojnë ambient të sigurt për qytetarët.

Shkrimi i plotë në REL.

Interesante