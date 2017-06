8:23, 10 Qershor 2017

Në kuadër të projektit “Ti je pjesë e atdheut”, Ministria e Diasporës do t’i publikojë rezultatet preliminare të Regjistrit të Diasporës, të nxjerra nga të dhënat e të regjistruarve aktivë deri më 31.dhjetor të vitit të shkuar.

Në këtë ngjarje, përveç publikimit të rezultateve preliminare, do të hapet edhe fushata sensibilizuese e regjistrit elektronik – Platforma elektronike – e cila do të jetë aktive deri në vitin 2021, kur do të publikohen rezultatet përfundimtare të këtij procesi, transmeton Klan Kosova.