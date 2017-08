22:13, 9 Gusht 2017

Paris Saint-Germain do ta testojë vendosmërinë e Arsenalit për ta mbajtur Alexis Sanchez me një ofertë prej 80 milionë funtesh, sipas The Sun.

Alexis, që është lidhur për një kohë të gjatë me një largim nga topçinjtë, sidoqoftë favorizon një transferim te City.

Interesante