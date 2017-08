16:25, 10 Gusht 2017

Sensacioni i vitit të fundit në Monaco, Kylian Mbappe, është afër të nënshkruajë me Paris Saint-Germain për 180 milionë euro, shkruan La Gazzetta dello Sport, njofton Klan Kosova.

Tinejxheri francez, sipas kësaj gazete, s’do të largohet nga Franca për të kaluar as në Real Madrid e as në Manchester City, por do t’i bashkohet Neymarit në Paris.

Nëse kjo lëvizje realizohet atëherë Mbappe do të bëhet lojtari i dytë më i shtrenjtë në histori, pas Neymar që para disa ditësh u ble po nga PSG me një çmim tjetër astronomik – 220 milionë euro.

klankosova.tv