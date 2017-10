16:18, 2 Tetor 2017

Paris Saint-Germain e ka ndërmend t’ia bëjë një ofertë të majme Alexis Sanchez-it, nëse ai nënshkruan një parakontratë me klubin francez në janar, shkruan Daily Express, njofton Klan Kosova.

Vetëm bonusi për këtë parakontratë thuhet të jetë 15 milionë euro.

Sulmuesi i Arsenalit do të jetë i lirë në verën e ardhshme dhe do të mund ta nënshkruante një marrëveshje qysh në janar me PSG-në.

