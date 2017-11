19:03, 4 Nëntor 2017

Paris Saint-Germain ka shënuar fitore me rezultat 0:5 ndaj Angers në javën e 12-të të Ligue 1.

Mbappe dhe Cavani shënuan nga dy gola, ndërsa në listën e golashënuesve u fut edhe Draxler me një gol.

Me këtë fitore, PSG mbetet në pozitën e parë me 32 pikë me pesë pikë më shumë se Monaco në vendin e dytë, por që ka një lojë më pak të zhvilluar.

