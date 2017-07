14:00, 18 Korrik 2017

Neymar do të jetë cak i Paris Saint-Germain edhe këtë verë, dhe ata janë në gjendje ta bëjnë një ofertë marramendëse për brazilianin, raporton GianlucaDiMarzio.com

Klubi francez është lidhur që një kohë të gjatë me transferimin e brazilianit, por marrëveshja me të kishte dështuar vitin e kaluar kur ai nënshkroi kontratë të re me Barcelonën.

Por kësaj radhe, ndonëse ata janë të vendosur që të mos e pranojnë refuzimin, deri në pikën ku thuhet se janë në gjendje t’ia paguajnë Barcelonës klauzolën prej 222 milionë eurove të cilën katalunasit e kanë vendosur për ish-yllin e Santos.

