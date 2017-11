17:00, 7 Nëntor 2017

George Clooney nuk ka aktruar në një film qysh nga viti 2016.

Aktori 56 vjeçar e ka pranuar në një intervistë për “The Sunday Times” se aktrimi nuk është më një prioritet për të, sepse ai nuk ka nevojë për para.

“Unë kam aktruar për një kohë të gjatë tashmë. Jam 56 vjeçar, nuk jam më djali që tërheqë gratë:, ka thënë ai, duke shtuar se nuk duhet të jetë ky lloj “djali” më.

Babai i dy fëmijëve ka thënë se nuk ka nevojë më as për para.

“Aktrimi ishte mënyra se si unë arrija të paguaja qiranë, por unë kam shitur kompaninë time të tekilas për një milliard dollarë. Nuk më duhen paratë”, ka thënë ai tutje, transmeton Klan Kosova.

Në muajin qershor, Clooney konfirmoi se ai dhe dy partnerët e tij të biznesit, Rande Gerber dhe Mike Meldeman kanë shitur kompaninë e tyre të tekilës, Casamigos për një miliard dollarë.

“Kam para, kështu që mund të zgjedhë filmat ku dua të luaj. Nëse e shikoni se çfarë kam kaluar në 15 vjetët e kaluar, për shumicën e roleve jam i sigurt se nuk do të realizoheshin, nëse unë nuk do t’i bëja atp. Askush nuk do t’i realizonte Good Night, dhe Good Luck, Michael Clayton or Up in the Air”.

Megjithëse Clooney ka deklaruar se nëse ai do të duhej të gjente para për të ndihmuar në një film, ai do të bënte ç’të duhej, duke përmendur edhe faktin se “ka bërë reklama për kafe”.

