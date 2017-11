12:26, 5 Nëntor 2017

Në vend që të harxhoni karburante dhe të ndotni ajrin nga derivate të ndryshme, bëni mirë të praktikoni një mënyrë tjetër për të shkuar në punë!

Sipas një studimi të fundit britanik, të shkosh me biçikletë në punë, ka efekt pozitiv në shëndetin tuaj sikurse stërvitjet, e përveç saj juve dhe kurseni ajrin nga ndotja, njofton Klan Kosova.

Një studim i 130 personave me mbipeshë që çikluan me pedale, dogjën sa më shumë kalori dhe arritën afër humbjes së njëjtë të peshës si sesione të rregullta të stërvitjes me intensitet të lartë.

Ata që ushtruan në kohën e tyre të lirë humbën 9.9 kilogramë (4.5kg) gjatë periudhës së studimit, ndërsa ata që thjesht ecnin nëpër rrugë kanë humbur pothuajse 9.3 kilogramë (4.2kg), njofton Klan Kosova.

Pra, filloni punën tuaj duke ngasur biçikletën!

