23:00, 17 Janar 2017

Limoni është një frut i njohur për vetitë e tij shëruese për organizmin.

Ai është i pasur me vitaminat C, A dhe E si dhe rolin e tij si një antioksidant i fortë kundër plakjes mund të shërbejë edhe për të përmirësuar gjumin tuaj.

Për të marrë sa më shumë të mira shëndetësore nga limoni është e rëndësishme që të vendosni prerë në feta anash shtratit tuaj në dhomën e gjumit. Lërini atje gjatë gjithë natës dhe do të shikoni çfarë përfitimesh do të merrni:

Është një freskues i mirë i ajrit dhe dhoma juaj do të jetë e freskët.

Do t’iu ndihmojë të merrni frymë më mirë.

Limoni trajton të ftohtin dhe astmën. Edhe mendja juaj do të ndjehet më e freskët dhe më mirë.

Largon dhimbjen e kokës nga të pirët dhe lodhjen.

Nëse do të keni limon në dhomën tuaj të gjumit do të zgjoheni duke u ndier të freskët, gjë që ndodh rrallë në ditët e sotme. Në këtë mënyrë do të jeni plot me energji përgjatë gjithë ditës, shkruan albeu. Kjo bile funksionon shumë më mirë se të gjithë pijet energjike që mund t’i blini në supermarket.

Provojeni dhe do t’i shikoni shumë shpejt rezultatet.

