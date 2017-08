12:00, 30 Gusht 2017

Taylor Swift është rikthyer.

Gjatë pjesës më të madhe të vitit 2017, fansat e këngëtares kanë parashtruar pyetjen se ku është ajo dhe a ka diçka konkrete me çka po merret në karrierën e saj.

Tani kur ajo ka lansuar këngën e saj pas tre vjetëve, të gjitha pyetjet kanë marrë përgjigjen e duhur.

Në mes të një ndarje shumë të diskutuar me ish të dashurin e saj, Calvin Harris, flirtimi poashtu shumë të diskutuar me Tom Hiddleston, “ajo ndihej sikur jeta e saj ka dalë nga kontrolli”, ka thënë një burim i afërt me yllin 27 vjeçar për revistën “People”.

“Kjo lloj jete po e mbyste atë, dhe ajo kishte nevojë të gjente veten sërish. Ishte koha që gjërat të ndryshonin dhe jeta e saj të merrte një kthesë tjetër”, ka thënë tutje ky burim, transmeton Klan Kosova.

Kënga e re e fitueses së çmimit Grammy “Look what you made me do” satirizon me persona publik, përfshirë edhe Kanye West dhe bashkëshorten e tij, Kim Kardashian West.

“Taylor është shumë e ekzaltuar për albumin e saj. Kjo ka qenë “jeta” e saj për muajt e kaluar”, ka përfunduar ky burim.

