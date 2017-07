20:00, 6 Korrik 2017

Lidhja romantike e Tupac dhe Madonna-s gjatë viteve të 90-ta ishte subjekti i thashethemeve për shumë vite.

Tupac kishte mbetur i vdekur pas disa të shtënave në vitin 1996, e detaje të lidhjes së tyre janë bërë të ditura vetëm së fundmi.

Vetë këngëtarja kishte folur për këtë romancë në një intervistë në vitin 2015.

Ndërsa tani ka dalë në pah edhe një letër të cilën Tupac ia kishte dërguar Madonna-s në vitin 1995, gjatë kohës sa ai ishte në burg, në pritje të vendimit në lidhje me akuzën për përdhunim.

“Që ti të shihesh me një person me ngjyrë përkrah nuk do të rrezikonte karrierën tënde… Mirëpo për mua….. ndjej që për shkak të imazhit tim do t’i dëshpëroja gjysmën e personave që më bën atë çfarë jam sot. Të ofroj shoqërinë time përsëri, në qoftë se e pranon. Do të dëshiroja të diskutoja detajisht këtë me ty, mirëpo diçka nga këto nuk mund të prisnin për t’u thënë” shkruante në letrën që Tupac ia kishte dërguar Madonna-s.

Edhe pse diskutimi i tyre nuk ndodhi kurrë, Madonna ende e ka për zemër Tupac, madje e ka kujtuar edhe për ditëlindjen e tij muajin që shkoi.

