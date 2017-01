21:03, 11 Janar 2017

Pse nuk po zbardhen vrasjet e zyrtarëve të LDK-së që u bënë paslufte?

Kush mund të qëndroj prapa tyre?

Sa e dëmtuan ato LDK-në?

A e ka prioritet qeverisja Mustafa zbardhjen e të vërtetës me ish-zyrtarët e saj?

Për të gjitha këto, sonte në Ballë për Ballë në Emisionin Ora e Fundit, do të flas Adem Salihaj, deputet i LDK-së.

Salihaj do të flas edhe për qeverisjen aktuale, raportet që ka me kryeministrin Isa Mustafa dhe për të rejat në lidhje me fisin Kalash, që sipas tij kanë prejardhje ilire.

Ndiqeni duke filluar nga ora 2300!

Interesante