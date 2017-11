19:00, 8 Nëntor 2017

Dietat që bëjnë të humbisni peshë shpejtë nuk janë të mira për shëndetin tuaj.

Në qoftë se humbisni kilogramë brenda një periudhe të shkurtër, kjo mund të çoj në deficit të vlerave ushqyese, humbje të muskujve dhe metabolizëm më të ngadaltë.

Veç kësaj humbja e shpejtë e peshës nuk është e qëndrueshme, dhe me shumë gjasë do të përfundoni duke shtuar kilogramët që keni humbur.

E arsyeja e shtimin në peshë menjëherë pasi të ndërprisni dietën, është ngaqë nuk keni humbur vetëm dhjam.

Megjithatë në qoftë se largoni kilogramët e tepërt gradualisht gjatë një periudhe më të gjatë, do të zhvilloni aftësitë për të ushqyerit e ndërgjegjshëm, do të largoni veset e këqija si dhe do të krijoni një lidhje të shëndetshme me ushqimin.

