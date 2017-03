20:19, 27 Mars 2017

Lëvizja BESA e vlerëson si propozim të imponuar kandidaturën e Talat Xhaferrit të BDI-së për Kryetar Parlamenti të mbështetur edhe nga LSDM-ja dhe Aleanca për shqiptarët.

Për këtë shkak, deputeti i BESËS, Afrim Gashi, përmes një konference tha se Lëvizja BESA nuk do ta përkrah kandidaturën e Talat Xhaferrit.

”Përkitazi me propozimin e treshes LSDM-BDI (Aleanca), që sot është dorëzuar në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, që Talat Xhaferi të jetë kandidat për kryetar të Kuvendit të Maqedonisë, Lëvizja BESA e njofton opinionin se nuk do ta mbështesë një kandidaturë të këtillë për faktin e thjeshtë se ky është një propozim i imponuar”.

Gashi deklaroi se kandidati i tyre është më kredibil dhe se nuk ka probleme me ligjin, po ashtu tha se se Talat Xhaferri nuk është njeri i denjë për postin e kryeparlamentarit.

”Andaj nuk mund të mos ritheksojmë se, sipas fjalës së urtë shqipe, se ”Dita e mirë shihet n’sabah.”, sot përfundimisht ranë maskat për ”epokën reformatore”, për ”rrëzim të regjimit” dhe për ”ndryshimin e kursit të vendit”.

Ish ministri i Nikolla Gruevskit, i gjykuari për kërcënim me vdekje ndaj personit zyrtar më 2008, ministri që abuzonte me detyrën dhe u jepte honorarë kujt si ia kishte qejfi, për çka mori vërejtje serioze nga Komisioni për Antikorrupsion, sot propozohet të jetë emri i parë që do ta shënojë epokën e një qeverie reformatore.

Po ashtu ai shtoi se BESA mbetet e përkushtuar për agjendën reformatore të vendit dhe për kursin euro-atlantik të Maqedonisë, për implementimin e Deklaratës së Përbashkët të Partive Shqiptare në Maqedoni, por në veçanti për implementimin e platformës RIDEFINIMI, duke besuar se ajo është agjenda e vetme që Maqedonia të bëhet një shtet i barabartë, demokratik, funksional dhe i zhvilluar, shkruan Tetova, përcjellë Klan Kosova.