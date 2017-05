22:26, 17 Maj 2017

Ardian Gjini nga AAK është shprehur i bindur se koalicioni PDK-AAK-Nisma do të jenë komod sa i përket numrave për mandatin e ardhshëm qeverisës.

“Mendoj se ky koalicion do të ketë 55 deputetë në Kuvendin e Kosovës, sidoqoftë mendoj se ky koalicion do të ketë numër solid të numrit të deputetëve”.

Gjini që është i ftuar në Zona B të Klan Kosovës duke iu referuar prishjes së koaliconit VLAN ka thënë se sikur ta dinte çfarë do të ndodhte, do të donte që atëherë AAK të jetë në koalicion me PDK-në.

“Sikur ta dija se çfarë do të ndodhë në dhjetor të vitit 2014, kisha propozuar që të bëhej koalicioni me PDK-në në qershor të vitit 2014”.

“Do t’i propozoja Harardinajt që të bëjë koalicion me PDK-në”.

“Nuk mund ta dinim se çfarë do të ndodhë por mund të humbasim tash besimin”.

Ai ka thënë poashtu se një histori të tillë “tradhtie” nuk e kanë pasur asnjëherë me PDK-në por me LDK-në.

“Përvojat e kaluara janë një histori e ndërsjellë që mund të ta japë një ide se çfarë mund të ndodhë e çka jo”.

“Ne nuk kemi pasur këso histori me PDK-në, kemi pasur një histori me LDK-në”.

“Me PDK-në nuk kemi qeverisur përpos kur kanë qenë të gjitha partitë bashkë në kohën e Bajram Rexhepit”.

Gjini nga AAK është shprehur optimist dhe me besim të plotë se koalicioni AAK, PDK dhe Nisma do të jenë koalicion fitues.

Interesante