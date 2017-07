11:41, 16 Korrik 2017

Prapa kripës së detit fshihen sekrete më shumë se sa ju e paramendoni. Trajtimi me të shpesh po konsiderohet tejet i nevojshëm por sigurisht që nuk e keni menduar ndonjëherë ta vendosni atë në gjithë trupin tuaj.

Por, e keni apo se keni ditur këtu ka gjëra pozitive pasi ka shumë arsye të mira përse duhet ta ndani kripën në gjithë trupin tuaj.

Prandaj kjo është arsyeja pse pastrimet e kripës së detit janë bërë një trajtim popullor, transmeton Klan Kosova.

Fillimisht kjo nis hapat e parë nga kompanitë si Anthoni, ku bëjnë një pastrim trupi me kripë detit, gjë të cilën e praktikojnë në meshkuj.

Por, burrat mund ta shpërndajnë kripën edhe në kushte shtëpie pa ndihmën e ndonjë asistenti të kompanisë trajtuese!

Arsyet pse të ndani kripën në trupin tuaj është që të inkorporoni leshtërinë duke hequr qafe po ashtu lëkurën e vdekur.

Veç tjerash trajtimi i lëkurës së meshkujve me kripë deti, i bën ata të duken edhe më të rinj.

Arsyeja kryesore që do dëshironi të përdorni kripën e detit është sepse përmban shumë minerale dhe elementë gjurmë – si kalcium, magnez dhe lëndë ushqyese – të cilat janë vërtet të mira për lëkurën tuaj, transmeton Klan Kosova.

Fillimisht mund të mos ju pëlqejë por, po ta kombinoni me sapunë trupi do të shihni shpejt ndryshimet pasi lëkura juaj do të hidratohet!

