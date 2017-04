23:30, 26 Prill 2017

Mollët janë një prej frutave më të konsumuara në të gjithë botën. Kjo nuk lidhet me faktin se gjenden në çdo stinë të vitit apo çmimi i tyre modest, por sepse janë të pasura me shumë vlera ushqyese. Mollë përmbajnë antioksidantë dhe shumë fibra natyralë, të cilët ndihmojnë në eliminimin e toksinave dhe lehtësojnë tretjen. Një mollë në ditë nuk mban vetëm doktorin larg për një vit, por furnizon organizmin me shumë përfitime shëndetësore.

Përmirësojnë shëndetin e zemrës

Mollët përmbajnë fibra të tretshme që ulin nivelet e kolesterolit të keq (LDL) në gjak dhe parandalojnë formimin e pllakave në arterie. Antioksidantët e gjetur tek molla ulin rrezikun e prekjes nga ataku kardiak dhe pengojnë oksidimin e venave të gjakut. Konsumi i përditshëm i mollëve redukton veprimin e radikaleve të lira në organizëm.

Kanë efekt diuretik: Sasia e lartë e kaliumit që gjendet tek molla ka efekt të fortë diuretik. Molla ndimon të ruani balancën e lëngjeve në organizëm dhe të mos dehidratoheni.

Zbardhin dhëmbët: Dhëmbë të bardhë dhe buzëqeshje rrëzëllitëse ! Të gjithë e duam këtë gjë dhe shpeshherë u drejtohemi shërbimeve të shtrenjta dentare për ta arritur këtë gjë. Duke qenë se gjatë përtypjes së mollës prodhohet pështymë, kjo e fundit kontrollon rritjen e baktereve që mund të çojnë në dëmtime të dhëmbëve. Për dhëmbë më të bardhë këshillohen mollët jeshile.

Zvogëlojnë rrezikun e prekjes nga sëmundja e Alzheimerit: Sëmundja e Alzheimerit është një sëmundje neruro-degjenerative që prek të gjitha funksionet e trurit. Sipas studimeve të ndryshme, përqendrimi i lartë i antioksidantëve në mollë ul rrezikun e prekjes nga kjo sëmundje. Përveç kësaj, aftësia e mollëve për të parandaluar veprimin e radikaleve të lira mbron trurin nga plakja e parakohshme cerebrale.

Ndihmojnë të humbni peshë: Mollët janë pjesë e shumë dietave të famshme, madje dietologë që nëse në fillimet e dietës mund të keni kriza urie ta shuani duke konsumuar një mollë. Konsumimi i rregullt i mollëve ul oreksin dhe ndihmon në kontrollimin e marrjes së përditshme të kalorive.