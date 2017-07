18:22, 12 Korrik 2017

Nënkryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Dardan Sejdiu ka zgjedhur të mbajë postin e deputetit në vend të atij të nënkryetarit të Komunës së Prishtinës.

Ai ka treguar në Info Magazine të Klan Kosovës se pse e ka bërë këtë zgjedhje.

“E kemi thënë qysh në fushatë që ne do të futemi me gjithë potencialin në garë për të bërë ndryshimin në Republikë dhe kështu i gjithë ekipi i Vetëvendosjes është futur në garë”.

“Jam zgjedhur si deputet dhe kam thënë që nëse më zgjedhin do të vazhdojë punën si deputet dhe tashmë edhe numri i votave që më është besuar më obligon edhe më shumë që punën time ta vazhdojë si deputet”.

Sejdiu ka thënë poashtu se në këtë zgjedhje të tij ka luajtur rol edhe fakti i emërimit në një pozitë dhe marrja e pozitës nga votat e qytetarëve.

“Mendoj që është e rëndësishme të bëhet dallimi mes nënkryetarit, që dmth që je i emëruar dhe e dyta kur qytetarët të japin besimin në formën që më kanë dhënë. Mendoj që do të ishte jo korrekte prej meje që të kërkojë votën dhe të them se do të jem deputet dhe përsëri të mos jem pjesë e Kuvendit”.

Ai ka deklaruar poashtu se ky vendim është edhe vendim i partisë.

“Ky vendim është gjithashtu vendim i subjektit për përdorimin e resurseve, duke qenë edhe nënkryetar i Lëvizjes, aktiviteti im politik në Kuvend do të jetë intensiv sa ka qenë në Komunë të Prishtinës”.

Deputeti i zgjedhur nga Vetëvendosja është shprehur optimist se nuk do të vërehet mungesa e tij në qeverisjen e komunës së Prishtinës.

“Qytetarët e Prishtinës do t’i besojnë Vetëvendosjes edhe në zgjedhjet lokale dhe të marrë mandatin kryetari Shpend Ahmeti dhe ai të jetë i zoti që të ketë ekip që vazhdon me zhvillimin e Prishtinës”.

