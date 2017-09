23:45, 27 Shtator 2017

Bella Hadid duket e mrekullueshme në kopertinën “Harper’ Bazaar Arabia” të muajit tetor, transmeton Klan Kosova.

Ja çfarë kishte për të ndarë modelja 20-vjeçare me revistën:

Standardet e padrejta për gratë sot: “Është me të vërtetë e vështirë. Ju do vëzhgoheni për çdo gjë që bëni. Pra, nëse jeni e dobët dhe keni një trup të hollë, nuk keni një prapanicë, njerëzit do të thonë: ‘Pse nuk keni prapanicë?’ Dhe pastaj shkoni bëni një prapanicë false dhe ata çmenden për ju sepse ju keni një prapanicë të madhe. Dhe pastaj ju nuk keni gjinj, dhe kjo është vetëm një rreth qarkullues”.

Për të mos konkurruar me motrën: “Shumicën e kohës markat tona janë krejtësisht të ndryshme dhe nëse ne marrin një ofertë, e merr ajo ose e marrë unë, ne jemi të lumtura për njëra-tjetrën. Ka punë të mjaftueshme në botë për të dyja. Nuk ka asnjë arsye që ne të jemi kundër njëra-tjetrës se ose në konkurrencë”.

