11:00, 25 Shkurt 2017

Jodie Foster dhe Michael J Fox kanë udhëhequr një protestë kundër Donald Trump dy ditë para natës së ndarjes së çmimeve Oscar në Los Angeles.

Marshi “Zërat e Bashkuar” ishte realizuar tek Agjencioni i Talentëve të Bashkuar të Hollywood-it, në vend të ndejës para Oscar që mbahet zakonisht.

Foster, fituese e dyfishtë e çmimit Oscar, ka thënë që rrallë herë flet në publik mirëpo tani ishte koha që ta ngritë zërin.

Ndërsa ylli i filmit “Back to the Future”, Michael J Fox, ka thënë që janë me fat dhe se dëshiron që ta ndaj atë fat me refugjatët.

