13:44, 3 Shtator 2017

Një ish-prostitutë që kishte bërë treshe me ish-kapitenin e Anglisë, Wayne Rooneyn, i ka bërë thirrje gruas së tij që ta braktisë yllin e Evertonit.

Helen Wood, 30 vjeçare, kishte fjetur me futbollistin dhe me shoqen e saj, Jenny Thompson, kur Coleen kishte qenë shtatzënë me djalin e tyre të parë, Kai, më 2010.

Ajo e ka përshkruar Rooneyn si “brejtës” pas detajeve se Rooney sërish e ka tradhtuar gruan e tij e cila sërish është shtatzënë.

Tani Rooney po lufton që ta shpëtojë martesën e tij edhe njëherë, pasi që raportohet të jetë puthur dhe përqafuar me një grua me emrin Laura Simpson në një bar në Cheshire të premten mbrëma.

“Ai është një brejtës, e dimë çfarë është ai. Thjesht qëndro prind beqar, bëhu e fortë, ky person do të vazhdojë të të lëndojë”, tha ajo për Daily Star Sunday.

“Lepoardi nuk i ndryshon shenjat e tij, njëherë tradhton, gjithmonë tradhton. Zgjohu Coleen, je në beben tënde të katërt. Do t’i thoja Coleen që të largohej”, përfundoi ajo.

Interesante