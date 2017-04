15:15, 5 Prill 2017

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri i ka dhënë dritën jeshile projektligjit për automjete me disa rekomandime, ku njëra ndër to është që importimi i veturave që janë më të vjetra se dhjetë vjet të mos hyjnë në Kosovë prej një janarit të vitit 2018.

Ky propozim ka marrë unanimisht votat e të gjithë anëtarëve prezent dhe është përcjellë për në Kuvend.

Kryetari i kwtij komisioni Muhamet Mustafa, tha se ky vendim do të ketë ndikim pozitiv në mjedis.

“Ai vendim me të cilin ne e kemi kufizuar, përkatësisht kemi ndaluar importin e veturave më të vjetra se dhjetë vjet, propozimi i Komisionit është ky: Ky Ligj hyn në fuqi prej 1 janarit 2018 për arsye se këto mjete janë duke e rritur numrin e aksidenteve. Dogana, akciza dhe TVSh-ja nga automjetet e përdorura është shumë e rëndësishme për buxhetin e Kosovës. Vendimi që ndalon importin e veturave më të vjetra se dhjetë vjet do të ketë efekte pozitive në mjedis sepse ky ka qenë motivi ynë, mirëpo edhe do të reduktojë të hyrat buxhetore”, tha Mustafa.