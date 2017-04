14:46, 24 Prill 2017

Sasia e parave që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë investuar në Kosovë është 20 herë më e madhe sesa vendet në zhvillim marrin normalisht. Ende projekti i Kosovës thjeshtë nuk po bëhet. Kjo sipas Andrea Lorenzo Capossela – ish drejtor i Zyrës Civile nga Departamenti Ekonomik në Kosovë, shkruan Sputnik, transmeton Klan Kosova.

Në librin e titulluar “Ndërtimi i shteti në Kosovë – Demokracia, Korrupsioni dhe Bashkimi Evropian”, Capossela shkruan rreth përpjekjeve të dështuara për të krijuar shtetin multietnik të Kosovës që ka ndezur goxha fort vendet e Ballkanit Perëndimor.

Në një intervistë për “Sputnik Serbia”, Capossela ka thënë se pas intervenimit në Kosovë më 1999 dhe njohjes së pavarësisë së Kosovës, Perëndimi ka tentuar për të arsyetuar këtë duke provuar për ta bërë secilin që të besojë se në Kosovë gjithçka po shkon me rregull.

“Duke kuptuar se nuk ishte kështu, ata kanë besuar se vetëm nuk po e shohin. Kjo është pse ata nuk kanë ndërhyrë për ta ndryshuar situatën”, ka thënë ai.

Kur është pyetur rreth arsyes së mbështetjes aq të madhe të SHBA-së dhe BE-së për pavarësinë e Kosovës, ai ka thënë se më 1998-1999, SHBA ishte në kulmin e fuqisë së saj si qendër e një bote njëpolare dhe se ka përdorur krizën në Kosovë për t’i treguar çdonjërit se, si forcë dominuese, mund ta arsyetojë dhunën e vet ndaj ligjeve ndërkombëtare nga nevoja që të “promovojë drejtësi dhe të drejta të njerëzve” dhe gjëra të tilla.

“Ndërhyrja e NATO-s kaloi për fytyrën e principeve të Kombeve të Bashkuara për të cilat mbahet. Ata përdorën situatën në Kosovë vetëm për të krijuar një precedent dhe ndërhyrja e tyre atje pas lufte kishte përfunduar, i ndihmuan ata për ta fuqizuar këtë precedent”, ka thënë ai.

Duke dëshmuar se kjo ishte më e vështirë; sidoqoftë, sikur shumë “luftëtarë të lirisë” në Kosovë, që janë të portretizuar nga Perëndimi si viktima të pafajshme, përfundimisht kanë përfunduar në burg apo janë të akuzuar për korrupsion.

“Kur thoni se Kosova e pavarur është mënyra e vetme për të pasur punë efektive qeveritare dhe më pas arrestoni ministrin e financave, apo e akuzoni atë për korrupsion, kjo duket keq, apo s’është kështu”, ka theksuar Capossela.

Ai më tej ka shtuar se edhe pse ka një progres në Kosovë, është shumë pak, për të dhënë një shumë aq të madhe të parave prej vendeve të Perëndimit, që kanë investuar atje.

“Në librin tim kam një infografik ku zhvillimi i Kosovës prezantohet nga një vijë horizontale, përderisa vendet tjera tregojnë së paku pak ngritje. Si Mali i Zi arriti progres pa asnjë mision të BE-së, derisa Kosova është duke ngecur”, ka pohuar Capossela.

Duke komentuar për marrëveshjet e arritura në Bruksel në normalizimin e marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës, Capossela ka thënë se pavarësia nuk ka qenë zgjidhje për Kosovën.

“Ka probleme që kanë kërkuar zgjidhje. Ata do ta provojnë ta bëjnë këtë në Bruksel, por që koha do të tregojë se sa e suksesshme do të jetë kjo përpjekje”, ka deklaruar ai.

I pyetur në lidhje më atë nëse autoritetet franceze do të pajtohet për ekstradimin e ish-kryeministrit të Kosovës dhe udhëheqësit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Ramush Haradinaj, për në Serbi për tu përballë me akuzat për krime lufte, Andrea Capossela ka thënë se njerëzit e afërt të Haradinaj dhe vëllai i tij kanë kërcënuar se nëse ai nuk lirohet, do të hakmerren, përfshirë edhe spastrimit etnik të serbëve lokalë.

“Jam i frikësuar se disa anëtarë të elitës kosovare duke përdorur shantazhin, ashtu siç bën në vitin 2004 , detyruan bashkësinë ndërkombëtare të ndërhyjë dhe më pas të nisë procesin e pavarësisë së Kosovës”

Në mars të vitit 2014, shqiptarët e Kosovës, mbi 50 mijë – pra me pjesëmarrje të gjerë, sulmuan pjesëtarë të komunitetit lokal serbë, në incidentin më të madh të dhunshëm në këtë krahinë, që prej luftës së viteve 1998 – 1999.

Elementet e organizimit prapa dhunës, rezultuan me një propozim të përbashkët për të çliruar të mbeturit nga etnia serbe dhe minoritetet tjera në Kosovë.

Shantazhi kreu punë derisa qeveritë Perëndimore erdhën për ta nuhatur pavarësinë e Kosovës, si mënyra e vetme për ta ndalur dhunën.

Tekst i përkthyer nga Klan Kosova.

