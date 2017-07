Parlamenti Gjerman, në analizën e porositur së fundi, ka shpalosur mundësitë legale për të financuar programin nuklear të Britanisë dhe Francës ne shkëmbim të sigurisë.

Kjo alternativë do të mund të gjente aplikim edhe ne Bashkim Evropian nëse rregullat e bugjetimit do të ndërroheshin, shkruan The Telegraph, transmeton Klan Kosova.

Muaj pas hapjes së diskutimit në Berlin se Evropa nuk mund të vazhdojë të llogarisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa i përket sa i përket sigurisë. Parlamenti Gjerman ka nisur idenë e një ombrelle nukleare pan-Evropiane. Këto kalkulime politike vijnë post-deklaratave kontradiktore te Presidentit Trump mbi NATO-n dhe reduktimin e përkushtimit nuklear mbi Evropën.

Analiza vendos kornizën ligjore për aplikimin e një plani te tillë ku Britania dhe Franca do të mund të vendosin bazën e “mbushjeve” nukleare në tokën Gjermane.

Edhe pse analiza e aplikimit të një plani të tillë nga prizmi legal nuk tregon vendosmërinë për të ndërmarrë aksion, por jep mjaftueshëm indikatorë se ky diskutim ka dalë nga korniza jo-formale në kanale zyrtare shtetërore.