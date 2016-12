17:00, 22 Dhjetor 2016

Gromësimat mund të jenë të sikletshme, por në shumicën e rasteve kjo gjë nuk lidhet me ndonjë problem serioz të shëndetit.

Këto gazra të stomakut mund të shkaktohen nga disa ushqime të caktuara ndaj të cilave mund të jeni intolerant, por deri në këtë pikë nuk ka asgjë për t’u shqetësuar. Megjithatë, gromësimat e shpeshta mund të thonë shumë për shprehitë tuaja në tavolinë, sesi hani apo përtypeni.

Nëse ju gromësini apo gogësimi pa vetdije atëherë tregoni kujdes sepse:

Po e konsumoni ushqimin shumë shpejt

Nëse ju keni tendnecën të hani shumë shpejtë, së bashku me ushqimin do të thithni dhe shumë ajër. Në këtë mënyrë stomaku juaj do të mbushet me ajër dhe pasi të mbaroni së ngrëni ajri në stomak do të dalë jashtë përmes gromësimave.

Keni probleme me sinuset

Njësoj si më lartë, nëse ju do të thithni ajër me gojë, ky i fundit do të dalë jashtë përmesht gromësimave. Nëse ju keni probleme me sinuset, nuk do të arrini të merrni frymë me hunde. Frymëmarrja përmes gojës do të shoqërohet me gromësima, shkruan Living.

Reduktoni pijet e gazuara

Mund të vuani nga urthi

Nëse gromësimat shoqërohen me ndjenjën e të vjellës apo djegies së stomakut atëherë niveli i acidit në stomakun tuaj është mbi norma.

Shmangni shtrirjen deri në tre orë pas ngrënies.

Shkoni në shtrat me stomakun bosh.

Shmangni agrumet, caffeinen, dhe ushqimet pikante ose me acid.

Interesante