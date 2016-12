19:51, 31 Dhjetor 2016

Në fshatin Vraniq në komunën e Suharekës është ndalur rryma natën e ndërrimit të motmoteve.

Kështu ka bërë të ditur një lexues i Klan Kosova përmes një fotografije që ka dërguar në redaksinë tonë.

“Gjatë Vitit të Ri po përballemi me ndalje të rrymës dhe me rrymë të dobët, tmerr ajo çka po ndodh me ne”, ka shkruar lexuesi.

Interesante