0:15, 29 Qershor 2017

Dhoma e specializuar e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës ka konstatuar se rregullorja e procedurës tashmë është në përputhje me Kushtetutën. Kushtrim Palushi, njohës i procedurës penale ndërkombëtare ka thënë që Gjykata shtatë ditë pas këtij vendimi është e gatshme të pranojë aktakuza të parashtruara nga zyra e prokurorit të specializuar. “Sot me vendimin e dhomës së specializuar të Gjykatës Kushtetuese kemi konfirmimin se rregullat e procedurës janë në përputhshmëri me kushtetutën e Kosovës. “Gjykata ose institucioni i Gjykatës shtatë ditë nga sot pas këtij vendimi është e gatshme të pranojë aktakuza ose dokumente të parashtruara nga zyra e prokurorit të specializuar”. Mirëpo sipas Palushit kjo nuk do të thotë që pas shtatë ditësh fillon punën kjo gjykatë pasi ka çështje me rëndësi si ajo e avokatëve. “Çështje me rëndësi është çështja e avokatëve që do të ushtrojnë profesionin e avokatit pranë dhomave të specializuara të gjykatës”, ka thënë Palushi në Ora e Fundit në Klan Kosova.

