11:42, 9 Qershor 2017

Në një letër të hapur një grua i ka shkruar mikeshës së saj me të dëgjuar se ajo është shtatzënë dhe se po pret fëmijën e dytë.

Në këtë letër ajo i ka numëruar disa gjëra, që ajo duhet të ketë parasysh e që janë tërësisht ndryshme nga të pasurit vetëm një fëmijë, transmeton Klan Kosova.

Këshillat që ajo ia ka përcjellë shoqes së saj kanë të bëjnë me sjelljen, kujdesin, dashurinë dhe plotësimin e nevojave të fëmijës së dytë, për dallim nga i pari.

Ato këshilla janë:

1. Dashuria ndryshon te fëmija i dytë nga i pari

2. Ai/Ajo ka nevoja të tjera

3. Duhet të mendoni se ju duhet më pak kohë në gjumë

4. Fëmija i parë do të ju duket shumë i madh

5. Do të ju duhen edhe një palë duar

6. Do të ju duhet durim shtesë

7. Të keni kujdes në dashurinë mes vete të fëmijëve.

