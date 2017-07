20:53, 26 Korrik 2017

Vetëm një vendim gjykate i vitit 1998 ia kishte kthyer familjes Ymeri të drejtën për parcelën eh humbur tash e 5 dekada në rrugën “Nazmi Gafurri në Prishtinë, njofton Klan Kosova.

Mbi 94 metra katrorë oborr, njëherë iu morën pa kompensim nga Jugopetrolli në vitin 1967, për të hapur pompa karburantesh. Por, e njëjta, sipas tyre, ndodhi edhe pas luftës.

Pas uzurpimit të dytë, familja ka thënë se nuk është ndalur së ankuari nëpër institucione. Gjykata Themelore e ka hedhur poshtë ankesën e familjes, e tash rasti ka kaluar në shkallën e dytë.

Por ky nuk është problemi i vetëm. Nga qershori i këtij viti Agjencia Kosovare e Privatizimit i ka dhënë këtë pikë karburanti me qira një biznesi, ani pse ishte paralajmëruar nga familja për rastin në fjalë.

Përveç kthimit të pronës, familja Ymeri nga Prishtina po kërkon që kjo pikë karburanti të dislokohet sa më shpejt, pasi që nuk po mund të hapin dritaret nga era e rëndë e karburanteve dhe njëkohësisht ndjehen të rrezikuar nga vetë prania e sajë shumë afër shtëpisë së tyre.

Por në AKP përmes postës elektronike kanë thënë se kjo pronë është nën administrimin e tyre me mandat ligjor ashtu si për të gjitha ndërmarrjet shoqërore. Zyra për Medie në këtë agjenci sugjeroi familjen Ymeri që të ankohen tek Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme e cila trajton pretendimet pronësore të palëve dhe merr vendime të ndërlidhura me punën e Agjensisë.

Ndërkohë, Bislim Muqa, menazher i kompanisë “Lab Oil”, , përmes postes elektronike ka shpjeguar se këtë lokal e ka marrë me qira për 2 vite, sipas rregullave të caktuara nga AKP. Ndërsa sa i përket lidhjes me drejtuesit e luftës , Muqa ka thënë se me të gjithë komandantët, ushtarët, invalidët dhe dëshmorët, e lidh ideali i shenjtë i luftës së lavdishme të Ushtrisë Çlirimtare të Kosoves.”

