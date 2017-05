17:04, 16 Maj 2017

Ministrja e Drejtësisë së Serbisë, Nela Kuburoviq, ka thënë që Serbia do të marrë pjesë në dialog në mënyrë konstruktive, përderisa tha se ky dialog është përdorë si mjet shantazhi ndaj palës serbe.

Tutje Kuburoviq ka thënë që Serbia është e interesuar për ruajtjen e paqes, mirëpo nuk mund të ketë pajtim pa marrë përgjegjësitë për krimet e luftës.

“Pandëshkueshmëria nuk do të tolerohet, ligjet janë të barabarta për të gjithë. Vendimi i Gjykatës së Colmar për Ramush Haradinajn është në kundërshtim me parimet e të drejtës ndërkombëtare. Haradinaj vazhdon te bej provokime për marrjen e territorit te Serbisë me force” ka thënë Kuburoviq.

Këto komente ministrja i bëri gjatë seancës së Këshillit të Sigurisë së OKB-së për Kosovën.

