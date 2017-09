15:00, 25 Shtator 2017

Në Lisbonë të Portugalisë nga data 21 deri më 23 shtator janë zhvilluar punimet konferencës së 39 -të e Policisë së kryeqyteteve evropiane.

Në këtë konferencë bashkë me 44 shefa të policisë së kryeqyteteve evropiane, ka marrë pjesë Nënkolonel Rexhep Sijarina, Drejtor i Policisë së Prishtinës, i cili ka përfaqësuar për herë të dytë me të drejta te barabarta Policinë e Kosovës, respektivisht Drejtorinë e Policisë së Prishtinës.

Tema kyçe të diskutimit në këtë konferencë ishin bashkëpunimi policor si dhe shkëmbimi i eksperiencave policore me kryeqytetet evropiane me qëllim të gjetjes së mjeteve dhe metodave si dhe ndërmarrjen e masave të cilat do të ishin në funksion të koordinimit dhe ngritjes së kualitetit të bashkëpunimit në mes policive të kryeqyteteve evropiane ne parandalimin dhe luftimin e dukurive negative me theks të veçantë terrorizmin.

Organizatore e kësaj konference për këtë vit ishte Komanda Metropolitane e Lisbonës, transmeton Klan Kosova.

