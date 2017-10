22:32, 25 Tetor 2017

Sigal Prishtina ka mposhtur skuadrën ukrainase Khimik me rezultat 76:65, duke shënuar fitoren e dytë në Fiba Europe Cup.

Tek vendasit shkëlqyen Dardan Berisha me 20 pikë dhe Lis Shoshi me 12 pikë, ndërsa te mysafirët Arians ishte më i miri me 15 pikë të shënuara.

Pas kësaj fitoreje dhe asaj ndaj Belfious Mons-Hainautin, javën e shkuar, skuadra kryeqytetase është lider në Grupin G me katër pikë të mbledhura.

