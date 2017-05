13:12, 17 Maj 2017

Komuna e Prishtinës nënshkroi sot Memorandum Mirëkuptimi me USAID, lidhur me projektin për Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse (Transparent, Effective, And Accountable Municipalities – TEAM).

“Për shkak të rezultateve të treguara dhe vullnetit politik për mirëqeverisje dhe llogaridhënie, Komuna e Prishtinës është përzgjedhur brenda këtij projekti, dhe do të vazhdojë punën me kontraktorin e USAID-it, DAI, ashtu që të vazhdohet me transparencë, efektivitet dhe llogaridhënie në prokurim, auditim të brendshëm, menaxhim financiar, dhe menaxhim të burimeve njerëzore”, thuhet në një kumtesë të komunës që drejtohet nga Shpend Ahmeti, transmeton Klan Kosova.

