12:26, 4 Korrik 2017

Klubi futbollistik Prishtina të enjten ndeshet me Norrkoping në kuadër të kualifikimeve për Europa Ligë, me ç’rast ata janë ankuar që sipas tyre mediat nuk kanë interesim që ta përcjellin këtë ngjarje.

Në një postim në faqen e tyre zyrtare, ata ftuan të gjithë adhuruesit e këtij klubi që të shkojnë në stadium dhe t’i përkrahin ata me prezencën e tyre.

Nuk ka interesim për transmetim të ndeshjes

Sipas të gjitha gjasave nuk do të ketë transmetim

Prishtinë, 4 korrik, 2017 – Vazhdon avazi i mosinteresimit adekuat të medieve kosovare për përcjelljen e ngjarjeve madhore ndërkombëtare të klubeve tona sportive.

Edhe kësaj here është shumë interesim i vogël dhe oferta nënçmuese për klubin. Prandaj sipas të gjitha gjasave nuk do të ketë transmetim televiziv dhe për këtë arsye i bëjmë ftesë të gjithë adhuruesve të vërtet të klubit të na përkrahin me prezencën e tyre në stadium.

