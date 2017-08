15:30, 12 Gusht 2017

Kim Kardashian ka folur për të qenit një nënë me anë të një posti në blog.

“Duke pasur fëmijë ndryshon gjithçka, në mënyrën më të mirë të mundshme”, shkroi ajo.

“Faleminderit fëmijëve të mi për të më zgjedhur mua dhe për të më lejuar të jem nëna e tyre”, transmeton Klan Kosova.

36-vjeçarja ndan një listë me tre gjëra që ajo ka mësuar nga amësia: dashurinë, durimin dhe sakrificën.

“Kam një dashuri kaq të pakushtëzuar për fëmijët e mi. Pa marrë parasysh çfarë, unë gjithmonë do t’i dua dhe do t’i mbështes ata në çdo gjë që ata zgjedhin të bëjnë në jetë. Familja ime është afër rritjes, dhe tani që unë jam një nënë, e kuptoj lidhjen me nënën time dhe babanë”.

“Unë gjithmonë mësoj prej tyre, që të jesh nënë është puna më e rëndësishme që ke, jam aq e bekuar që jam në gjendje të jem prezente në të gjitha momentet e tyre të jetës”.

Kim pranoi se prioritetet e saj ndryshuan pasi u bë me fëmijë.

“Pas lindjes së North kam dashur të jem me të dhe të kemi kujtime të përbashkëta të cilat do t’i ndajmë përgjithmonë, të dy më japin një perspektivë krejtësisht të re dhe më frymëzojnë të bëhem versioni më i mirë i vetes”.

