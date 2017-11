21:53, 7 Nëntor 2017

Dy studime të realizuara kohëve të fundit, zbuluan se prindërit ruajnë më pak për edukimin e vajzave në kolegje sesa për djemtë e tyre.

Siç u theksua në një raport të Wall Street Journal, një studim nga T. Rowe Price shqyrtoi familjet që kishin të gjithë djem dhe familjet që kishin të gjitha vajza, njofton Klan Kosova.

Familjet që kishin vetëm djem kursyen më shumë për kolegj, sesa familjet që kishin vetëm vajza.

Pesëdhjetë për qind e familjeve me djem kursyen para për kolegj, krahasuar me vetëm 39 për qind të familjeve me vajza.

83 për qind e familjeve me djem kontribuan në kursimet kolektive mujore, ndërsa vetëm 70 për qind e familjeve bënë atë për vajza.

Një studim nga tregu i kredive studentore LendEDU hulumtonte të diplomuarit e kolegjit.

Dhjetë përqind e meshkujve thanë se prindërit e tyre paguanin shumicën e arsimimit të tyre, ndërsa vetëm 6 për qind e grave thoshin të njëjtën gjë.

Pesëdhjetë përqind e grave thanë se prindërit e tyre nuk paguan asgjë për edukimin e tyre në kolegj, dhe vetëm 43 përqind e burrave thoshin të njëjtën gjë, njofton Klan Kosova.

