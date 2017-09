Princi Harry ishte prezent në ditën e pestë të lojërave “Invictus Games” në Toronto.

E afër tij ishte e ulur vogëlushja Emily, e cila filloi të marre kokoshka nga pakoja e Harry-t.

Reagimi i tij ishte shumë i ëmbël dhe këta të dy ndanë disa çaste tejet të lezetshme së bashku.

A toddler takes popcorn from Prince Harry during the #InvictusGames. What happens when he realises what's going on? https://t.co/XKV051JCx8 pic.twitter.com/SX975rSipp

— ITV News (@itvnews) September 28, 2017