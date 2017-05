18:49, 29 Maj 2017

Prince Coffee Shop si mbështetëse e shumë ngjarjeve të ndryshme edhe kësaj rradhe mbështet një eveniment të madh siç është Fondin Kosovaro-Amerikan për Edukim (KAEF), me temën ” Kosova on the World Stage”.

Fondi Kosovaro-Amerikan për Edukim (KAEF), ka mbajtë ngjarjen vjetore me temën ”Kosova on the World Stage” në Russian Tea Room në New York.

Përmes kësaj ngjarjeje, u theksuan sukseset e shumta që e shtyejnë Kosovën drejt vëmendjes ndërkombëtare, në fushën e biznesit, diplomacisë, sporteve apo artit e kulturës.

Si mysafir special ishte ish kapiteni i Kombëtares Shqiptare i cili bashkë me Kongresmenin amerikan, Eliot Engel, të cilët si mysafirë të veçantë kanë mbajtë fjalimet kryesore në këtë ngjarje.

Pas përfundimit të eventit Lorik Cana me disa pjesmarrës vizituan Prince Coffe Shop në Bronx të New York-ut!

KAEF është program akademik i cili ofron bursa të plota për kosovarët e talentuar, që të vazhdojnë edukimin e tyre të nivelit master në universitetet më prestigjoze në SHBA.

Duke u kthyer në Kosovë, studentët e diplomuar përmes njohurive dhe aftësive të tyre të fituara, do të kontribuojnë në ndryshimet pozitive dhe të qëndrueshme për zhvillimin e vendit.

I themeluar në vitin 2004, programi i KAEF-itka ofruar rreth 90 bursa të nivelit master për studentët kosovarë.

Interesante